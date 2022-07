Roma, massacra di botte il conducente di una minicar che aveva urtato il suo motorino (Di martedì 26 luglio 2022) Roma – Nel fare manovra a bordo della sua minicar, in via Montezebio, nel quartiere Prati, il 2 giugno scorso, aveva urtato un motociclo parcheggiato lì nei pressi. Fermatosi subito per verificare il danno, è stato raggiunto da un soggetto – probabile possessore del 2 ruote – il quale ha iniziato ad inveire all’indirizzo del conducente del quadriciclo per poi, con un pugno, frantumargli il lunotto posteriore. A quel punto l’autore del danno, impaurito, è risalito a bordo del suo mezzo avviandosi in direzione della vicina Piazzale Clodio, dove è stato raggiunto dal motociclista, che prima ha scagliato contro la minicar il suo casco, poi ha aggredito la vittima con testate, pugni e calci, anche quando il giovane giaceva a terra privo di sensi. L’aggressione ha avuto termine solo quando, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 26 luglio 2022)– Nel fare manovra a bordo della sua, in via Montezebio, nel quartiere Prati, il 2 giugno scorso,un motociclo parcheggiato lì nei pressi. Fermatosi subito per verificare il danno, è stato raggiunto da un soggetto – probabile possessore del 2 ruote – il quale ha iniziato ad inveire all’indirizzo deldel quadriciclo per poi, con un pugno, frantumargli il lunotto posteriore. A quel punto l’autore del danno, impaurito, è risalito a bordo del suo mezzo avviandosi in direzione della vicina Piazzale Clodio, dove è stato raggiunto dal motociclista, che prima ha scagliato contro lail suo casco, poi ha aggredito la vittima con testate, pugni e calci, anche quando il giovane giaceva a terra privo di sensi. L’aggressione ha avuto termine solo quando, ...

