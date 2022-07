Omicidio di Chiara Gualzetti: 16 anni e 4 mesi per il giovane imputato (Di martedì 26 luglio 2022) Sedici anni e quattro mesi. E' questa la condanna decisa dal gup del tribunale per i minorenni di Bologna per il ragazzo imputato per l'Omicidio di Chiara Gualzetti. La giovane è stata uccisa il 27 ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 26 luglio 2022) Sedicie quattro. E' questa la condanna decisa dal gup del tribunale per i minorenni di Bologna per il ragazzoper l'di. Laè stata uccisa il 27 ...

CorriereAlpi : Omicidio di Chiara Gualzetti, 16 anni e 4 mesi. La decisione del tribunale per i Minorenni di Bologna - mattinodipadova : Omicidio di Chiara Gualzetti, 16 anni e 4 mesi. La decisione del tribunale per i Minorenni di Bologna - nuova_venezia : Omicidio di Chiara Gualzetti, 16 anni e 4 mesi. La decisione del tribunale per i Minorenni di Bologna - repubblica : Omicidio Gualzetti, il killer di Chiara condannato a 16 anni e 4 mesi [di Rosario Di Raimondo] - Ansa_ER : Omicidio di Chiara Gualzetti, 16 anni e 4 mesi. La decisione del tribunale per i Minorenni di Bologna #ANSA -