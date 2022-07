Neopharmed Gentili acquisisce il 100% di Valeas

(Di martedì 26 luglio 2022) Acquisizione delda parte didi, azienda italiana attiva nei settori pediatrico, broncopneumologico, rinoiatrico e neuropsichiatrico., società farmaceutica italiana controllata dal fondo francese Ardian in partnership con la famiglia Del Bono, con questa operazione amplierà e completerà la propria offerta terapeutica con prodotti storici e di grande diffusione in aree considerate altamente strategiche., fondata nel 1934 a Milano, dove è presente anche con un sito produttivo, è una solida realtà industriale attiva nella produzione e commercializzazione di formulazioni specifiche per il trattamento di patologie come la bronchite cronica ostruttiva, le rinopatie, le infezioni delle alte e basse vie respiratorie, ...

informatori_it : L’azienda farmaceutica #Valeas, fondata a Milano nel 1934, è stata acquisita da un’altra realtà italiana,… - JobinPharma : Neopharmed Gentili, azienda farmaceutica italiana controllata da Ardian in partnership con la famiglia Del Bono, ha… - Dealflower1 : Pharma, Neopharmed Gentili compra Valeas Scopri di più - FarmaVirtuale : Neopharmed Gentili acquisisce l’italiana Valeas - LombardiaPost : L'azienda milanese ha acquisito il 100% di #Valeas. L'ad di @neopharmed Del Bono: 'L'operazione amplia il nostro i… -

PharmaStar

Ci stiamo riferendo al integratore alimentare Reumilase SD® di. A quanto pare, il prodotto contiene una componente di acido D - glucuronico sale sodico che non è indicata nella ...Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto dell'integratore alimentare Reumilase SD® diperché la " componente acido D - glucuronico sale sodico non è presente nella lista Min Sal delle sostanze ad effetto nutritivo e/o fisiologico ". Il prodotto in questione è venduto ... Neopharmed Gentili acquisisce Valeas e si rafforza in ambito neuropsichiatrico, respiratorio e pediatrico Neopharmed Gentili ha acquisito il 100% di Valeas, storica azienda italiana con una leadership ampiamente riconosciuta in campo pediatrico ...Dopo l’acquisizione del portfolio prodotti a base di Lormetazepam, avvenuta lo scorso marzo, Neopharmed Gentili acquisisce l’italiana Valeas, rafforzando il ...