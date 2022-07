Lazio, Acerbi escluso dal ritiro in Germania: è rottura (Di martedì 26 luglio 2022) Acerbi non partirà per la Germania insieme ai compagni, ma resterà ad allenarsi a Formello. Il pilastro biancoceleste sembra essere ormai ai margini visto che club ed allenatore hanno preso scelte differenti in merito alla sua posizione. Dopo l’arrivo di tre nuovi difensori, Sarri ha a disposizione in questo momenti cinque centrali, escluso Acerbi, che resta in attesa di una nuova sistemazione. La cessione è quindi dietro l’angolo: simile posizione per Akpa Akpro, anche lui escluso dal ritiro in Germania. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022)non partirà per lainsieme ai compagni, ma resterà ad allenarsi a Formello. Il pilastro biancoceleste sembra essere ormai ai margini visto che club ed allenatore hanno preso scelte differenti in merito alla sua posizione. Dopo l’arrivo di tre nuovi difensori, Sarri ha a disposizione in questo momenti cinque centrali,, che resta in attesa di una nuova sistemazione. La cessione è quindi dietro l’angolo: simile posizione per Akpa Akpro, anche luidalin. SportFace.

