La mancata fiducia a Draghi è una scelta irresponsabile di cui bisogna prendere atto, dice Mara Carfagna

Anche la ministra per il Sud Mara Carfagna va verso l'addio a Forza Italia. Dopo aver detto subito di non condividere la decisione di Forza Italia di strappare con Draghi perché andava «contro l'interesse del Paese», annunciando una «seria riflessione politica», la decisione sembra ormai presa. «Tirerò le somme a breve. La riflessione che sto facendo parte da due dati di fatto: gli applausi di Putin alla crisi e le centinaia di messaggi di sindaci e imprenditori che da giorni mi dicono "ma siete impazziti?"», dice Carfagna a Repubblica. «Per quattro anni, mi sono battuta all'interno del partito per difendere la sua collocazione europeista, occidentale e liberale, dall'abbraccio del sovranismo. Una parte considerevole di Forza Italia la pensava allo stesso modo. Siamo stati sconfitti, ...

