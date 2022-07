“Impossibile dimenticarti”. Cinema in lutto per la morte dell’attore di Titanic (Di martedì 26 luglio 2022) David Warner è morto. L’attore britannico con alle spalle oltre 200 presenze in film, serie tv e spettacoli teatrali, inclusi film come “Titanic”, “Tron” e “The Omen”, la celebre serie Star Trek e il film italiano Piccolo grande amore con Raoul Bova – dove vestiva i panni del principe Massimiliano – è morto domenica per una malattia correlata al cancro. Aveva 80 anni. La carriera della Warner ha attraversato sei decenni, la svolta da protagonista arriva grazie al ruolo del protagonista in “Amleto” con la Royal Shakespeare Company nel 1965, quando aveva solo 24 anni, ma la sua carriera è stata caratterizzata dai ruoli malvagi che ha interpretato con il caratteristico aplomb. Era il genio del male nel film del 1981 “Time Bandits” e interpretava un cattivo in “Tron” (1982), che ha aperto la strada all’uso estensivo dell’animazione al computer. David Warner è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 luglio 2022) David Warner è morto. L’attore britannico con alle spalle oltre 200 presenze in film, serie tv e spettacoli teatrali, inclusi film come “”, “Tron” e “The Omen”, la celebre serie Star Trek e il film italiano Piccolo grande amore con Raoul Bova – dove vestiva i panni del principe Massimiliano – è morto domenica per una malattia correlata al cancro. Aveva 80 anni. La carriera della Warner ha attraversato sei decenni, la svolta da protagonista arriva grazie al ruolo del protagonista in “Amleto” con la Royal Shakespeare Company nel 1965, quando aveva solo 24 anni, ma la sua carriera è stata caratterizzata dai ruoli malvagi che ha interpretato con il caratteristico aplomb. Era il genio del male nel film del 1981 “Time Bandits” e interpretava un cattivo in “Tron” (1982), che ha aperto la strada all’uso estensivo dell’animazione al computer. David Warner è ...

