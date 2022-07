(Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "L'incremento dell'inflazione, dovuto soprattutto ai prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, le difficoltà determinate dall'attuale situazione internazionale, il perdurare della diffusione del virus Covid-19 e le ripercussioni del prolungato periodo di siccità richiedono l'adozione,o, di un provvedimento di urgenza con cui contrastare le conseguenze negative sui cittadini, sulle, sullee sulle prospettive di crescita del Paese". Così si legge nellaal Parlamento sull'assestamento di bilancio portata in Cdm a firma del premier Marioe del ministro dell'Economia, Daniele

Ilsi è riunito in mattinata e il ministro dell'Economia, Daniele Franco , ha illustrato al Conislgio dei ministri lasull'assestamento di bilancio. Il tagliando all'andamento dei ..." La scelta è tra noi e Meloni ", ha spiegato il segretario Pd nellaalla Direzione ... " Forza Italia è un partito con cui abbiamo collaborato al, abbiamo lavorato bene. Poi, ... Governo: relazione Draghi-Franco, 'serve intervento senza indugi per famiglie e imprese' Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "L'incremento dell'inflazione, dovuto soprattutto ai prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, le difficoltà determinate dall'attuale situazione internazionale, ...La relazione del segretario dem alla Direzione nazionale: "Non ci sarà pareggio, o noi o Meloni. Dobbiamo convincere gli elettori di Forza Italia. Su premier discussione surreale, se serve faccio il f ...