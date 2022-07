Energia, materie prime e packaging, l'impegno green di Barilla (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - Nel 2021 il Gruppo Barilla continuato ad investire per migliorare pasta, sughi e prodotti da forno (488 i prodotti riformulati e migliorati dal 2010, 55 quelli lanciati nel 2021), innovare e ridurre l'impatto dei processi produttivi in termini di emissioni di CO2eq, Energia e consumi idrici, promuovere filiere sostenibili e progettare gli imballi affinché possano essere riciclati. E ancora, ha espresso la concreta vicinanza alle comunità, con donazioni pari a 12 milioni di euro e circa 2.700 tonnellate di prodotti. Sono alcuni highlights del nuovo Rapporto di sostenibilità del Gruppo Barilla pubblicato sul sito Barillagroup.com che evidenzia i risultati raggiunti dall'azienda di Parma per il benessere delle persone, per l'ambiente e per le comunità. Alla base di questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - Nel 2021 il Gruppocontinuato ad investire per migliorare pasta, sughi e prodotti da forno (488 i prodotti riformulati e migliorati dal 2010, 55 quelli lanciati nel 2021), innovare e ridurre l'impatto dei processi produttivi in termini di emissioni di CO2eq,e consumi idrici, promuovere filiere sostenibili e progettare gli imballi affinché possano essere riciclati. E ancora, ha espresso la concreta vicinanza alle comunità, con donazioni pari a 12 milioni di euro e circa 2.700 tonnellate di prodotti. Sono alcuni highlights del nuovo Rapporto di sostenibilità del Gruppopubblicato sul sitogroup.com che evidenzia i risultati raggiunti dall'azienda di Parma per il benessere delle persone, per l'ambiente e per le comunità. Alla base di questo ...

