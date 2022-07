Eli David e il negazionismo climatico

(Di martedì 26 luglio 2022) Ci avete segnalato due tweet che parlano di cambiamenti climatici, due tweet dello stesso soggetto, Eli, un esperto di sicurezza informatica e di intelligenza artificiale. In entrambi i tweet si attua lo stesso giochino che abbiamo visto fare da altri prima d’ora. Si prendono due mappe meteo della stessa zona in due giornate diversi di due anni diversi e le si mette a paragone: Eliin un caso usa due mappe del Regno Unito e nell’altro due mappe della Germania, l’idea è far notare che nel 2022 le mappe sono tinte di rosso per supportare la tesi che la causa delle temperature allarmanti sia il riscaldamento globale, a fronte di temperature simili, se non addirittura inferiori, nel 2017 – che però nel 2017 venivano presentate come non allarmanti, come si può dedurre dalla mappa colorata in verde. Eliè un negazionista ...

