Elezioni, Calenda: Se Draghi non è disponibile mi candido premier (Di martedì 26 luglio 2022) "Noi pensiamo a un governo Draghi bis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo ad una persona. Se domani Draghi dicesse che non e' disponibile allora mi candiderei io". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a Skytg24. "Spiegheremo – aggiunge – come intendo governare questo paese". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

