Covid in Campania, 9.167 casi e 15 morti: l'indice di contagio stabile al 21,45%, in calo i ricoveri (Di martedì 26 luglio 2022) Aumenta il numero di nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 9.167 positivi su 42.745 tamponi esaminati, 6.770 in... Leggi su ilmattino (Di martedì 26 luglio 2022) Aumenta il numero di nuovi positivi ma restala curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 9.167 positivi su 42.745 tamponi esaminati, 6.770 in...

tvoggi : CORONAVIRUS, STABILE IL TASSO D’INCIDENZA IN CAMPANIA Resta piuttosto stabile il tasso di incidenza in Campania. So… - Andrea_V_73 : RT @Miti_Vigliero: Covid Campania, l’incidenza contagi resta stabile ma ancora alta: è al 21,4% - cronachecampane : Covid in Campania, incidenza stabile: calano i ricoveri #coronavirus #covidincampania #incidenza - GianmarcoT76 : Stamattina una persona in Campania ha fatto un tampone (Covid) e ha dato o han segnato il mio cell. Tranquilla Anna… - Miti_Vigliero : Covid Campania, l’incidenza contagi resta stabile ma ancora alta: è al 21,4% -