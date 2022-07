Borsa: Milano apre in calo, - 0,16% (Di martedì 26 luglio 2022) Apertura in ribasso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,16% a 21.346 punti. . 26 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) Apertura in ribasso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,16% a 21.346 punti. . 26 luglio 2022

fisco24_info : Borsa: Milano apre in calo, -0,16%: Indice Ftse Mib scende a quota 21.346 punti - MilanoFinanza : Borsa, Milano scende in scia ai futures di Wall Street. Spread Btp/Bund a 230 punti - MKT_INS : Apertura #Borsa: A Milano il #FtseMib cede lo 0,2% in area 21.350 punti. In lieve ribasso anche il #Dax di Francofo… - MikiBuk : @AlbertoContri @ZONABIANCA1 @PaoneCecchi Milano Finanza L'Oms: il virus delle scimmie è emergenza globale. Boom d… - MikiBuk : @giulianol Milano Finanza L'Oms: il virus delle scimmie è emergenza globale. Il motivo può essere questo: Boom de… -