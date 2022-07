Auto a fine vita, in Italia oltre 1 mln ogni anno (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – ogni anno in Europa si contano circa 6 milioni di veicoli fuori uso che, tradotti in peso, corrispondono a circa 6 milioni di tonnellate di rifiuti. In Italia i veicoli fuori uso sono circa un milione e cento. Secondo i dati più? aggiornati, la quasi totalità? dei veicoli a fine vita gestiti a livello europeo viene sottoposta a riutilizzo e riciclo, mentre una quota minoritaria va a recupero. E’ quanto emerge da uno studio, frutto della collaborazione tra la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e l’Associazione Industriale Riciclatori Auto (Aira), che analizza e aggiorna il quadro della gestione dei veicoli fuori uso in Italia. In Italia la filiera ha raggiunto una percentuale di riutilizzo e riciclo pari all’84,7% del peso medio del ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) –in Europa si contano circa 6 milioni di veicoli fuori uso che, tradotti in peso, corrispondono a circa 6 milioni di tonnellate di rifiuti. Ini veicoli fuori uso sono circa un milione e cento. Secondo i dati più? aggiornati, la quasi totalità? dei veicoli agestiti a livello europeo viene sottoposta a riutilizzo e riciclo, mentre una quota minoritaria va a recupero. E’ quanto emerge da uno studio, frutto della collaborazione tra la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e l’Associazione Industriale Riciclatori(Aira), che analizza e aggiorna il quadro della gestione dei veicoli fuori uso in. Inla filiera ha raggiunto una percentuale di riutilizzo e riciclo pari all’84,7% del peso medio del ...

LocalPage3 : Auto a fine vita, in Italia oltre 1 mln ogni anno - LocalPage3 : Auto a fine vita, in Italia oltre 1 mln ogni anno - carlopiana : @EffetiVerona @worldernest Mio fratello, inseguito in auto, tagliata la strada, minacciato e insultato con figlio p… - Andry919191 : @Beaoh11 Se proprio non si vuole esprimere la preferenza si può andare al seggio e annullare la scheda con uno scar… - abbaspign : @PRESBITERMAX Classico esempio di auto celebrazione. Si vuole essere innovativi a tutti i costi, anche a costo del… -