"Un medico su cinque rimane in ospedale per più di 48 ore a settimana" Cimo-Fesmed: "senza rispettare le 11 ore di riposo tra un turno e l'altro" (Di lunedì 25 luglio 2022) Di seguito il comunicato: «Riceviamo ormai quotidianamente denunce di medici che sono costretti a lavorare per più di 48 ore a settimana, senza rispettare le 11 ore di riposo tra un turno e l'altro, violando la normativa europea sull'orario di lavoro. Una situazione intollerabile, con medici sempre più stressati e in burnout, su cui occorre intervenire immediatamente: ogni richiesta di aiuto indirizzata alla Federazione Cimo-Fesmed sarà immediatamente inoltrata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, richiedendo un intervento ispettivo in tutte quelle aziende ospedaliere dove l'organizzazione del lavoro è fondata esclusivamente sugli straordinari del personale, su medici tappabuchi e su diritti ignorati. Invitiamo pertanto tutti i medici vittima di tale ...

