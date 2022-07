Tennis, ATP Umago 2022: la prima volta di Giulio Zeppieri. Il romano rimonta l’argentino Cachin (Di lunedì 25 luglio 2022) La prima volta non si scorda mai e sicuramente questo 25 Luglio Giulio Zeppieri non lo dimenticherà. Il Tennista romano ha ottenuto la sua prima vittoria della carriera nel circuito ATP, superando all’esordio nel torneo ATP di Umago in rimonta l’argentino Pedro Cachin, numero 90 della classifica mondiale, con il punteggio di 3-6 6-1 6-4 dopo quasi due ore di gioco. E’ la terza vittoria in rimonta sulla terra rossa croata per Zeppieri, che aveva superato nelle qualificazioni sempre al terzo set prima il francese Gilles Simon e poi lo svedese Elias Ymer. Non sono bastati oggi 11 ace a Cachin, che ha commesso anche sei doppi falli ed ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Lanon si scorda mai e sicuramente questo 25 Luglionon lo dimenticherà. Iltaha ottenuto la suavittoria della carriera nel circuito ATP, superando all’esordio nel torneo ATP diinPedro, numero 90 della classifica mondiale, con il punteggio di 3-6 6-1 6-4 dopo quasi due ore di gioco. E’ la terza vittoria insulla terra rossa croata per, che aveva superato nelle qualificazioni sempre al terzo setil francese Gilles Simon e poi lo svedese Elias Ymer. Non sono bastati oggi 11 ace a, che ha commesso anche sei doppi falli ed ...

SuperTennisTv : ???? L-O-R-E-N-Z-O ?? #Musetti chiude una fantastica settimana regalandosi il suo primo titolo #ATP nella sua prima f… - Coninews : MAGNIFICO LORENZO!!! ??? Sulla terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di Amburgo Lorenzo #Musetti supera in fina… - SuperTennisTv : ?? Quel momento in cui ti regali il primo titolo della carriera in un #ATP 500! ?? Lorenzo #Musetti è il 3° giocator… - eu_sentenza : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 UMAGO, GIULIO ZEPPIERI AGLI OTTAVI Battuto l'argentino Pedro Cachin 3-6, 6-1, 6-4 #SkySport #SkyTenn… - sportface2016 : #AtpUmago 2022: #Zeppieri elimina #Cachin all'esordio: prima vittoria a questo livello -