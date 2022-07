Ryanair, trimestrale con utile netto di 170 milioni di euro. In Spagna il primo di 4 giorni di sciopero (Di lunedì 25 luglio 2022) Nel giorno in cui in Spagna è iniziato il primo di 4 quattro giorni di sciopero del personale di bordo di Ryanair, la compagnia festeggia i risultati della trimestrale. La compagnia aerea batte le previsioni e chiude il primo trimestre dell’anno con un utile netto di 170 milioni di euro, rispetto ad una perdita di 273 milioni nello stesso periodo dell’anno precedente quando la pandemia e le restrizioni avevano messo a dura prova il settore. La società si è tenuta cauta sulle stime per l’anno considerata la mancanza di visibilità, la volatilità dei prezzi del petrolio, i potenziali rischi geopolitici e di catena di approvvigionamento. I ricavi sono aumentati del 602% a 2,6 miliardi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Nel giorno in cui inè iniziato ildi 4 quattrodidel personale di bordo di, la compagnia festeggia i risultati della. La compagnia aerea batte le previsioni e chiude iltrimestre dell’anno con undi 170di, rispetto ad una perdita di 273nello stesso periodo dell’anno precedente quando la pandemia e le restrizioni avevano messo a dura prova il settore. La società si è tenuta cauta sulle stime per l’anno considerata la mancanza di visibilità, la volatilità dei prezzi del petrolio, i potenziali rischi geopolitici e di catena di approvvigionamento. I ricavi sono aumentati del 602% a 2,6 miliardi di ...

