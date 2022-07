Roma, Delvecchio: «Dybala lo accosterei a Montella. Abraham fortissimo» (Di lunedì 25 luglio 2022) L’ex attaccante della Roma Delvecchio ha parlato della squadra giallorossa in vista della prossima stagione Marco Delvecchio, storico ex attaccante della Roma, in una intervista a Il Messaggero ha parlato della squadra giallorossa in vista della prossima stagione. Dybala COME BATISTUTA – «Come tipo di acquisto forse un po’ lo ricorda, ma come caratteristiche direi che parliamo di due calciatori diversi. Paulo lo accosterei più aMontella. Gabriel non fu l’unico acquisto decisivo in quella stagione, un solo uomo non poteva bastare per fare il salto verso lo scudetto. Non dimentichiamo che con lui arrivarono Emerson e Samuel, oltre a Lupatelli, Zebina, Guigou e magari ne dimentico pure qualcuno». BATISTUTA – «Era veramente incredibile, un vero professionista ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) L’ex attaccante dellaha parlato della squadra giallorossa in vista della prossima stagione Marco, storico ex attaccante della, in una intervista a Il Messaggero ha parlato della squadra giallorossa in vista della prossima stagione.COME BATISTUTA – «Come tipo di acquisto forse un po’ lo ricorda, ma come caratteristiche direi che parliamo di due calciatori diversi. Paulo lopiù a. Gabriel non fu l’unico acquisto decisivo in quella stagione, un solo uomo non poteva bastare per fare il salto verso lo scudetto. Non dimentichiamo che con lui arrivarono Emerson e Samuel, oltre a Lupatelli, Zebina, Guigou e magari ne dimentico pure qualcuno». BATISTUTA – «Era veramente incredibile, un vero professionista ...

