(Di lunedì 25 luglio 2022) L’Equipe fa il punto della situazione sulla trattativa tra Psg e Inter per: Considerando il 3-4-1-2 che ha in mente Christophe...

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, le richieste del #PSG per #Wijnaldum: il giocatore può essere un alleato - infoitsport : Equipe – Skriniar-PSG, l’affare si complica. “Richieste Inter giudicate irragionevoli” - odivinoterzino : #PSG: “Richieste #Inter irragionevoli per #Skriniar” Completamente d’accordo!! 70M sono troppo pochi!! Au revoir messieurs???? - TheGreatOne1986 : RT @fcin1908it: Equipe – Skriniar-PSG, l’affare si complica. “Richieste Inter giudicate irragionevoli” - fcin1908it : Equipe – Skriniar-PSG, l’affare si complica. “Richieste Inter giudicate irragionevoli” -

Calciomercato.com

Sono molteplici i club interessati al cartellino del classe '95, tuttavia alle cifreuna sua uscita dalla Ligue 1 sarà quasi certamente improbabile. A riportarlo è il quotidiano inglese ......preferirebbe un'operazione in prestito con diritto di riscatto e parte dell'ingaggio pagato dal...in gioco il Decreto Crescita che renderebbe possibile andare incontro alle altedel ... Psg, richieste irragionevoli per Skriniar | Mercato | Calciomercato.com L’Equipe fa il punto della situazione sulla trattativa tra Psg e Inter per Skriniar: Considerando il 3-4-1-2 che ha in mente Christophe Galtier, il suo profilo è considerato estremamente interessante ...Il Nizza, alla ricerca di un terzino sinistro, è interessato a Kurzawa del PSG. Il francese andrà in scadenza con i parigini nel 2024.