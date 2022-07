PSG Galtier: «Tra qualche ora avremo un paio di nuovi giocatori» (Di lunedì 25 luglio 2022) Le parole del tecnico del PSG, Galtier: «Abbiamo un volo di 12 ore. Quando atterreremo avremo 1, 2 o forse 3, 4 o 5 giocatori in più Christophe Galtier, ha parlato dopo la vittoria del PSG nell’amichevole con l’Osaka, battuto 6-0. Le parole del tecnico, che ha annunciato importanti novità sul mercato. «La società sta lavorando per migliorare la rosa. Saliremo sull’aereo, faremo un viaggio di 12 ore, dormiremo e quando atterreremo avremo 1, 2 o forse 3, 4 o 5 giocatori in più. Vedremo cosa accadrà questa settimana». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Le parole del tecnico del PSG,: «Abbiamo un volo di 12 ore. Quando atterreremo1, 2 o forse 3, 4 o 5in più Christophe, ha parlato dopo la vittoria del PSG nell’amichevole con l’Osaka, battuto 6-0. Le parole del tecnico, che ha annunciato importanti novità sul mercato. «La società sta lavorando per migliorare la rosa. Saliremo sull’aereo, faremo un viaggio di 12 ore, dormiremo e quando atterreremo1, 2 o forse 3, 4 o 5in più. Vedremo cosa accadrà questa settimana». L'articolo proviene da Calcio News 24.

