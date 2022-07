Pd: Direzione Nazionale convocata per martedì 26 luglio (Di lunedì 25 luglio 2022) Il segretario del Pd, Enrico LettaROMA – È stata convocata per domani, martedì 26 luglio dalle ore 9 in modalità ibrida, nella sede di via Sant’Andrea delle Fratte 16, la Direzione Nazionale del Partito Democratico. All’ordine del giorno vi sono l’analisi della situazione politica, le elezioni e il regolamento per le candidature. La relazione e la replica del segretario saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Pd. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 25 luglio 2022) Il segretario del Pd, Enrico LettaROMA – È stataper domani,26dalle ore 9 in modalità ibrida, nella sede di via Sant’Andrea delle Fratte 16, ladel Partito Democratico. All’ordine del giorno vi sono l’analisi della situazione politica, le elezioni e il regolamento per le candidature. La relazione e la replica del segretario saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Pd. L'articolo L'Opinionista.

