Pane e pasta, Iva azzerata per sostenere i redditi più bassi (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Una soluzione immediata per sostenere i redditi più bassi e ‘raffreddare’ l’effetto del continuo rialzo dei prezzi: azzerare l’Iva su Pane e pasta e abbassarla dal 10 al 5% su carne e pesce. E’ l’ipotesi su cui sta lavorando il governo Draghi, dimissionario e in carica per gli affari correnti ma impegnato con il nuovo decreto Aiuti a fronteggiare l’emergenza legata agli effetti dell’inflazione. Il piano, già predisposto dal Mef, prevede uno stanziamento di 4 mld di euro, utilizzando parte dei 10 miliardi ipotizzati per il provvedimento complessivo, in gran parte coperti dagli 8,5 che arrivano dall’assestamento di bilancio. L’idea è semplice. Utilizzare l’extragettito dell’Iva, dovuto all’aumento dei prezzi, per restituire parte del potere d’acquisto eroso. Si tratta di una misura che ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Una soluzione immediata perpiùe ‘raffreddare’ l’effetto del continuo rialzo dei prezzi: azzerare l’Iva sue abbassarla dal 10 al 5% su carne e pesce. E’ l’ipotesi su cui sta lavorando il governo Draghi, dimissionario e in carica per gli affari correnti ma impegnato con il nuovo decreto Aiuti a fronteggiare l’emergenza legata agli effetti dell’inflazione. Il piano, già predisposto dal Mef, prevede uno stanziamento di 4 mld di euro, utilizzando parte dei 10 miliardi ipotizzati per il provvedimento complessivo, in gran parte coperti dagli 8,5 che arrivano dall’assestamento di bilancio. L’idea è semplice. Utilizzare l’extragettito dell’Iva, dovuto all’aumento dei prezzi, per restituire parte del potere d’acquisto eroso. Si tratta di una misura che ...

