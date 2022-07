Orietta Berti offesa pesantemente, Maurizio Costanzo è furioso (Di lunedì 25 luglio 2022) Orietta Berti. Nonostante manchi davvero moltissimo tempo alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, infuria la polemica sulle scelte di Alfonso Signorini. In particolare sembra che alcuni telespettatori non abbiano apprezzato la decisione di inserire Orietta Berti nel ruolo di opinionista del reality. Ad intervenire nella discussione Maurizio Costanzo che svela la sua opinione in merito alla cantante. Alfonso Signorini si sta davvero impegnando per far salire alla stelle la curiosità rispetto alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. E' evidente che il conduttore non vuole solo replicare il successo e gli ascolti della scorsa edizione ma vuole raddoppiarli e di certo l'annuncio delle nuove opinioniste ha ottenuto l'effetto desiderato. L'ufficialità della presenza ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 25 luglio 2022). Nonostante manchi davvero moltissimo tempo alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, infuria la polemica sulle scelte di Alfonso Signorini. In particolare sembra che alcuni telespettatori non abbiano apprezzato la decisione di inserirenel ruolo di opinionista del reality. Ad intervenire nella discussioneche svela la sua opinione in merito alla cantante. Alfonso Signorini si sta davvero impegnando per far salire alla stelle la curiosità rispetto alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. E' evidente che il conduttore non vuole solo replicare il successo e gli ascolti della scorsa edizione ma vuole raddoppiarli e di certo l'annuncio delle nuove opinioniste ha ottenuto l'effetto desiderato. L'ufficialità della presenza ...

