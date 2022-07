Nord Stream 1 | Gazprom | ' Ricevuti documenti da Siemens ma restano dubbi su sanzioni'

LaVeritaWeb : Da ieri il Nord Stream 1 è tornato a pompare metano verso la Germania. E anche l’Eni conferma un aumento delle forn… - alexbarbera : Divertenti coincidenze per complottisti: cade il governo atlantista, Mosca riprende a pompare il gas da Nord Stream - lucabrusc1 : RT @emmevilla: ???????? #Gazprom annuncia un nuovo taglio delle forniture di gas da Nord Stream. Di nuovo, per colpa di una turbina. Sanzioni c… - cafifal : Ucraina ultime notizie. Gazprom da domani riduce al 20% flusso gas Nord Stream - Il Sole 24 ORE @sole24ore - PAOLAMALACRIDA : RT @bordoni_russia: Gazprom ha annunciato che fermerà un'altra turbina Siemens presso la stazione di compressione Portovaya, dalle ore 7 di… -

Gazprom, nuovo taglio alle forniture di gas Il gigante russo dell'energia Gazprom ha comunicato che fermerà un'altra turbina del gasdotto1 per manutenzione , con conseguente riduzione dei flussi di gas. Gazprom ha dichiarato che, a causa dell'arresto della turbina , la capacità di produzione giornaliera della stazione di ...Il colosso russo del gas Gazprom ha annunciato un'ulteriore riduzione delle forniture di gas, attraverso il gasdotto, a 33 milioni di metri cubi al giorno, dal prossimo 27 luglio. La misura si giustifica con la necessità di fermare un'altra turbina. La lunga saga del gas non fa altro che rimarcare le ...La motivazione ufficiale del nuovo stop del gas russo in Europa attraverso il gasdotto Nord Stream 1, sarebbe la necessità di lavori di manutenzione di una turbina. Da mercoledì nuovo taglio del gas ...I flussi di gas, quindi, saranno pari a circa il 20% della capacità rispetto all’attuale 40%. Dati, fatti e opinioni forti: le sfide della settimana per l’economia e i mercati in un mondo instabile. E ...