'Mi aiuti o non mi aiuti?': SOS donna guarda ai testimoni di violenza (Di lunedì 25 luglio 2022) 'Attenti alle truffe': con un appello sul sito internet del Comune ( www.comune.villafrancasti.at.it ), l'Amministrazione Macchia mette in guardia i villafranchesi contro uno dei raggiri più frequenti. La truffa dello specchietto è stata tentata di recente nei pressi di piazza Santanera, punto ... Leggi su gazzettadasti (Di lunedì 25 luglio 2022) 'Attenti alle truffe': con un appello sul sito internet del Comune ( www.comune.villafrancasti.at.it ), l'Amministrazione Macchia mette in guardia i villafranchesi contro uno dei raggiri più frequenti. La truffa dello specchietto è stata tentata di recente nei pressi di piazza Santanera, punto ...

sebmes : È stato il M5S, non votando la fiducia sul decreto Aiuti, a provocare la caduta di Draghi. Per sperare di battere… - GianlucaVasto : La democrazia non è una banca. Hai i numeri, perché scappi? Se aiuti il popolo (come ti abbiamo chiesto) avrai anch… - carlosibilia : Il decreto aiuti è passato e il M5S non ha votato contro, Draghi ha fatto la sua scelta. Noi abbiamo messo 9 punti… - age_of_VIRGO : @peppetamburro @GiorgiaMeloni @AntonioIannone Non c’è problema, Forza Nuova può distribuire i pacchi alimentari - Frank196018 : @AlbertoLetizia2 @PiergiuseppeEs1 Ha uno 'zoccolo duro' un po' come tutti i partiti. Poi c'è Letta che sta facendo… -