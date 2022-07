«Io non ho scelto di essere alto o basso» (Di lunedì 25 luglio 2022) Renato Brunetta ha raccontato come ha vissuto gli insulti sulla sua statura ricevuti dopo essere uscito da Forza Italia e durante tutta la sua carriera Leggi su ilpost (Di lunedì 25 luglio 2022) Renato Brunetta ha raccontato come ha vissuto gli insulti sulla sua statura ricevuti dopouscito da Forza Italia e durante tutta la sua carriera

EnricoLetta : Si soffoca. Incendi, afa, siccità. Per le destre l’ambiente non è una priorità. Hanno scelto il nero fossile votand… - LaVeritaWeb : Cade il governo e gli ordini professionali cambiano linea. Dopo aver umiliato chi ha scelto di non vaccinarsi, ades… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I kapò pentiti: allarme finito, fate lavorare tutti i medici Cade il governo e g… - Grunf62 : RT @LaVeritaWeb: Cade il governo e gli ordini professionali cambiano linea. Dopo aver umiliato chi ha scelto di non vaccinarsi, adesso chie… - carloangeli : RT @LaVeritaWeb: Cade il governo e gli ordini professionali cambiano linea. Dopo aver umiliato chi ha scelto di non vaccinarsi, adesso chie… -