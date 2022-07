Il secondo dei tre moduli della Stazione spaziale cinese è giunto a destinazione (Di lunedì 25 luglio 2022) Il modulo Wentian ha completato l’attracco e si è unito al modulo Tianhe, lanciato lo scorso aprile. Manca solo l'ultima parte, che dovrebbe essere lanciata ad ottobre Leggi su wired (Di lunedì 25 luglio 2022) Il modulo Wentian ha completato l’attracco e si è unito al modulo Tianhe, lanciato lo scorso aprile. Manca solo l'ultima parte, che dovrebbe essere lanciata ad ottobre

rusembitaly : ?? S.V.#Lavrov: L'Occidente collettivo dovrebbe tornare sulla terra dal mondo delle illusioni. La messa in scena, pe… - borghi_claudio : @Simbroda1 È rimasto deluso perché il partito che ha votato ha preso solo il 17% e lui si aspettava di più o è rima… - wireditalia : Il popolare e performante tool viola la normativa sulla protezione dei dati, secondo il Garante per la privacy. Si… - EmpvresssRen : @hovseofx Per favore, uno dei bambini che controllo in piscina si chiama Emiliano e ha pure un secondo nome come se il primo non bastasse - alexiasslazio : RT @Seghinho3: Madonna secondo me quello dei me contro te a quella la fa come santo lazzaro a letto -

Stazione spaziale cinese: il secondo dei tre moduli è giunto a destinazione Wired Italia Usa, a Biden rimangono poche mosse nella partita a scacchi al Senato sul clima Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta considerando la possibilità di dichiarare un'emergenza climatica. Lo ha detto alla BBC l'inviato Usa per il clima, John Kerry, secondo cui un ... Arco: Cdm; Nespoli è secondo a Medellin, va alle finali (ANSA) - MEDELLIN, 25 LUG - Mauro Nespoli è d'argento in Coppa del Mondo a Medellin. L'azzurro del tiro con l'arco, oro olimpico nella gara a squadre di Londra 2012, nella notte di ieri ha battuto 7-1 ... Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta considerando la possibilità di dichiarare un'emergenza climatica. Lo ha detto alla BBC l'inviato Usa per il clima, John Kerry, secondo cui un ...(ANSA) - MEDELLIN, 25 LUG - Mauro Nespoli è d'argento in Coppa del Mondo a Medellin. L'azzurro del tiro con l'arco, oro olimpico nella gara a squadre di Londra 2012, nella notte di ieri ha battuto 7-1 ...