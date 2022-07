Il Papa in Canada accolto da Justin Trudeau e dai leader indigeni (Di lunedì 25 luglio 2022) Papa Francesco è in Canada per il suo 37esimo viaggio apostolico. Ad attenderlo all'aeroporto, tra gli altri, una delegazione indigena e il primo ministro canadese Justin Trudeau. Il Pontefice è ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022)Francesco è inper il suo 37esimo viaggio apostolico. Ad attenderlo all'aeroporto, tra gli altri, una delegazione indigena e il primo ministro canadese. Il Pontefice è ...

vaticannews_it : Il #viaggioapostolico di #PapaFrancesco in #Canada ci conduce, attraverso il filo della storia, a quello del 1984 d… - NicolaPorro : In Canada per il “mea culpa” agli indigeni e non nell’Est colpito dalla guerra. Una scelta che fa discutere…. ?? - vaticannews_it : Il cardinale #Parolin, in vista del viaggio del #Papa in #Canada, ricorda gli obiettivi della visita: riconciliazio… - IlNuovoTorrazzo : Viaggio apostolico in Canada. Papa: 'È un viaggio penitenziale, facciamolo con questo spirito' - fam_cristiana : Nei luoghi «dell'errore e del dolore»: il Papa in Canada, pellegrino di riconciliazione -