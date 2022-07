Giorgia Meloni e il fattore M come Mussolini: «E adesso come facciamo con Mattarella?» (Di lunedì 25 luglio 2022) Giorgia Meloni va all’attacco sul “pericolo fascismo“. E dopo l’articolo del New York Times ora l’obiettivo è la Repubblica. Su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia mette infatti alla berlina un articolo a firma di Paolo Berizzi: «Alla convention di Fdi Meloni improvvisa una gag sulle accuse di fascismo. Poi snocciola le sue priorità: ‘mamma, merito, mare e marchio‘. È il fattore M. M come Meloni. M come Mussolini». La risposta della leader di Fratelli d’Italia: «La lettera M è fascista, chi ha il cognome che inizia per M si rifà a Mussolini. Oddio, è un casino. E adesso che facciamo con il Ministro Messa o col Presidente Mattarella?». Nel ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 luglio 2022)va all’attacco sul “pericolo fascismo“. E dopo l’articolo del New York Times ora l’obiettivo è la Repubblica. Su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia mette infatti alla berlina un articolo a firma di Paolo Berizzi: «Alla convention di Fdiimprovvisa una gag sulle accuse di fascismo. Poi snocciola le sue priorità: ‘mamma, merito, mare e marchio‘. È ilM. M. M». La risposta della leader di Fratelli d’Italia: «La lettera M è fascista, chi ha il cognome che inizia per M si rifà a. Oddio, è un casino. Echecon il Ministro Messa o col Presidente?». Nel ...

