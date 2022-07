Fiumi e laghi della Terra sempre piu' fragili, arriva la prima mappa per tutelarli (Di lunedì 25 luglio 2022) Il suo lancio e' previsto in novembre dalla base californiana di Vandenberg, ma le attese del mondo scientifico sono gia' moltissime 25 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) Il suo lancio e' previsto in novembre dalla base californiana di Vandenberg, ma le attese del mondo scientifico sono gia' moltissime 25 luglio 2022

orsu61 : RT @Agenzia_Ansa: Fiumi e laghi più fragili, una mappa globale per tutelarli. Grazie al satellite Swot, raccoglierà dati sul 95% delle acqu… - chiesa_ettore : @NoAnziche In Italia c’è quasi più acqua che terra,tra fiumi,laghi,ghiacciai e sorgenti,ne abbiamo tantissima,il pr… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Fiumi e laghi più fragili, una mappa globale per tutelarli. Grazie al satellite Swot, raccoglierà dati sul 95% delle acqu… - mariali94316534 : RT @Agenzia_Ansa: Fiumi e laghi più fragili, una mappa globale per tutelarli. Grazie al satellite Swot, raccoglierà dati sul 95% delle acqu… - GuidoAbbattista : I “diritti dei fiumi”, ok, e dei laghi, dei monti, dei ruscelli, dei fiori, degli alberi, ok, tutto giusto, ma chi… -