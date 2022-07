Farà meno caldo, ma l'Italia brucia ancora (Di lunedì 25 luglio 2022) AGI - L'anticiclone africano Apocalisse4800 - chiamato così per la quota dello zero termico previsto appunto a 4800 metri, sulla cima d'Europa, il Monte Bianco - mostra i primi segni di stanchezza. A partire da martedì 26 e almeno fino a venerdì 29 luglio - informa il team del sito www.ilMeteo.it - ????l'anticiclone africano perderà la sua forza, quanto meno sulle regioni settentrionali dove l'atmosfera diventerà più instabile e non mancheranno occasionali per lo sviluppo di forti temporali grazie all'abbassamento di latitudine di un vortice ciclonico attivo sul Nord Europa. Il vortice invierà correnti più fresche che a contatto con il caldo rovente preesistente,daranno vita alla formazione di fortissimi temporali che dalle Alpi potranno scendere sulle Prealpi e in alcune zone della Pianura Padana. Le precipitazioni colpiranno ... Leggi su agi (Di lunedì 25 luglio 2022) AGI - L'anticiclone africano Apocalisse4800 - chiamato così per la quota dello zero termico previsto appunto a 4800 metri, sulla cima d'Europa, il Monte Bianco - mostra i primi segni di stanchezza. A partire da martedì 26 e alfino a venerdì 29 luglio - informa il team del sito www.ilMeteo.it - ????l'anticiclone africano perderà la sua forza, quantosulle regioni settentrionali dove l'atmosfera diventerà più instabile e non mancheranno occasionali per lo sviluppo di forti temporali grazie all'abbassamento di latitudine di un vortice ciclonico attivo sul Nord Europa. Il vortice invierà correnti più fresche che a contatto con ilrovente preesistente,daranno vita alla formazione di fortissimi temporali che dalle Alpi potranno scendere sulle Prealpi e in alcune zone della Pianura Padana. Le precipitazioni colpiranno ...

Farà meno caldo, ma l'Italia brucia ancora Le temperature massime cominceranno a calare anche di 4 - 5 C a partire da mercoledì 27, soprattutto al Nord e qualche grado in meno lo si registrerà pure al Centro.