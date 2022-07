Eurovision 2023 | è ufficiale | scelto il Paese Perché l' Ucraina scartata

(Di lunedì 25 luglio 2022) L'Song Contestnon potrà essere ospitata dall'. La decisione era stata resa nota un paio di settimane fa tramite un comunicatodop oaver fatto le valutazioni necessarie. La nazione, vittima dell'attacco russo, si trova ancora in gravi condizioni e non può ospitare il prestigioso evento seguito in tutto il mondo. Da considerare che si tratta di una delle produzioni televisive più complesse con migliaia di persone che lavorano e prendono parte alla manifestazione. La European Broadcasting Union e la BBC hanno confermato che l'si svolgerà nel Regno Unito per conto delvincititore di quest'anno. Martin Osterdahl, supervisore esecutivo dell'evento, ha dichiarato: “Sappiamo che il Contest del prossimo anno metterà in ...

"L'Song Contestnon sarà in Ucraina ma a sostegno dell'Ucraina. Siamo grati ai nostri partner della BBC per averci mostrato solidarietà. Sono fiducioso che insieme saremo in grado di ...Raggiunto un accordo con le autorità di Kiev, che si sono rassegnate alla rinuncia sulla base della situazione di guerra con la ...Arriva l'ufficialità per Eurovision 2023, la nazione ospitante è il Regno Unito. Ci sarà comunque la collaborazione dell'Ucraina.Ora è ufficiale: l’Eurovision Song Contest 2023 non si svolgerà in Ucraina, ma nel Regno Unito. Nonostante infatti l’Ucraina sia risultato il Paese vincitore dell’ultima edizione della kermesse canora ...