"È stato terribile". Choc in spiaggia, aereo precipita in mare davanti a tutti (Di lunedì 25 luglio 2022) Incidente aereo in mare. Il velivolo si è schiantato nelle acque vicino alla spiaggia di Huntington Beach davanti agli occhi inorriditi dei bagnanti. L'aereo è stato visto volare basso, parallelo alla spiaggia, prima di schiantarsi verso le 13:30. Diverse persone, inclusi alcuni surfisti, si sono precipitate verso il relitto mentre galleggiava a pochi passi dalla costa. Sui social sono stati pubblicati diversi video dell'incidente. Nei filmati si vede lo schianto del velivolo e i bagnini dei parchi statali della California e i vigili del fuoco-paramedici di Huntington Beach che soccorrono il pilota, incredibilmente vivo e con pochissime ferite. Nei video si vede l'uomo seduto in posizione eretta sul portellone e i paramedici ...

