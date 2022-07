Borsa: Europa apre in calo con paura recessione,attesa per Fed (Di lunedì 25 luglio 2022) Le Borse europee avviano in calo la prima seduta della settimana. Sui mercati permangono i timori per una recessione economica globale mentre si attendono le decisioni della Fed in materia di politica ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) Le Borse europee avviano inla prima seduta della settimana. Sui mercati permangono i timori per unaeconomica globale mentre si attendono le decisioni della Fed in materia di politica ...

fisco24_info : Borsa: Europa apre in calo con paura recessione,attesa per Fed: Francoforte (-0,53%), Parigi (-0,29%), Londra (-0,0… - GianzDav : @FurioGarbagnati @MariuzzoAndrea @fattoquotidiano Quelli che vedono liberismo ovunque hanno seri problemi... mezza… - echecazzo74 : @ElonMusk4ever @flayawa Se un governo italiano va contro l'Europa lo fanno cadere a colpi di spread e borsa in picc… - echecazzo74 : @ElonMusk4ever @flayawa Il paese è già fallito da tempo a dire il vero. Si va per inerzia ma il fallimento c'è già… - echecazzo74 : @ElonMusk4ever @flayawa Opposizione e chi governa. Non cambia nulla. Fai parte dell'Europa e quindi il governo ital… -