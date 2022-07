Attacco hacker Agenzia delle Entrate: furto di78 giga di dati (Di lunedì 25 luglio 2022) Questa mattina pubblicata sul web la notizia di un Attacco hacker compiuto ai danni dell’Agenzia delle Entrate. Con una serie di screenshot relativi all’Attacco Lockbit ha rivelato di essere l’autore dell’attività criminale che ha visto il furto di circa 78 giga di dati e la richiesta di un riscatto per impedire la pubblicazione di materiale riservato quali rapporti finanziari e contratti. Anche dalle ultime immagini pubblicate sul Darkweb e denunciate alla Procura di Roma, è apparso chiaro agli agenti della Polizia Postale ed ai tecnici informatici che l’Attacco sia stato compiuto bucando il profilo di un utente e non quello dell’Agenzia delle Entrate. Lockbit ... Leggi su zon (Di lunedì 25 luglio 2022) Questa mattina pubblicata sul web la notizia di uncompiuto ai danni dell’. Con una serie di screenshot relativi all’Lockbit ha rivelato di essere l’autore dell’attività criminale che ha visto ildi circa 78die la richiesta di un riscatto per impedire la pubblicazione di materiale riservato quali rapporti finanziari e contratti. Anche dalle ultime immagini pubblicate sul Darkweb e denunciate alla Procura di Roma, è apparso chiaro agli agenti della Polizia Postale ed ai tecnici informatici che l’sia stato compiuto bucando il profilo di un utente e non quello dell’. Lockbit ...

