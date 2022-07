Traffico Roma del 24-07-2022 ore 17:30 (Di domenica 24 luglio 2022) Luceverde Roma devi trovare in studio Tiziana Raimondi Traffico in leggero aumento sulla principale rete viaria della capitale per i rientri dal fine settimana Ci sono code sulla litoranea Torvaianica Castel Fusano frequentemente code anche su via Pontina tra Castel Romano e via di Decima in direzione di Roma perché te sei poi riuscita la barriera di Roma Est sulla A24 Roma-teramo spostamenti agevolati ogni domenica dai stop dei mezzi pesanti quelli superiori alle 7 tonnellate e mezza fermi fino alle 22 ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge seconda serata per Jovanotti sul litorale di Marina di Cerveteri inevitabili ripercussioni sull’Aurelia il lungo la Roma Civitavecchia alle uscite autostradali di Cerveteri Ladispoli e di Santa Marinella per i ... Leggi su romadailynews (Di domenica 24 luglio 2022) Luceverdedevi trovare in studio Tiziana Raimondiin leggero aumento sulla principale rete viaria della capitale per i rientri dal fine settimana Ci sono code sulla litoranea Torvaianica Castel Fusano frequentemente code anche su via Pontina tra Castelno e via di Decima in direzione diperché te sei poi riuscita la barriera diEst sulla A24-teramo spostamenti agevolati ogni domenica dai stop dei mezzi pesanti quelli superiori alle 7 tonnellate e mezza fermi fino alle 22 ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge seconda serata per Jovanotti sul litorale di Marina di Cerveteri inevitabili ripercussioni sull’Aurelia il lungo laCivitavecchia alle uscite autostradali di Cerveteri Ladispoli e di Santa Marinella per i ...

