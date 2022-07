Tour de France donne 2022, la SD Worx correrà la prima tappa con una divisa disegnata da Amy Pieters (Di domenica 24 luglio 2022) La SD Worx, una delle squadre partecipanti al Tour de France donne 2022, ha deciso, con un piccolo grande gesto dedicato ad Amy Pieters. La squadra olandese ha deciso di correre la prima tappa della competizione con una divisa disegnata proprio dalla sfortunata atleta, vincitrice del titolo europeo su strada nel 2019 e di tre titoli mondiali su pista. La ciclista olandese fu vittima di un brutto incidente durante un allenamento a Calpe, in Spagna, venendo sottoposta a coma artificiale e subendo un’operazione assai delicata alla testa; dopo un lungo periodo senza conoscenza, la Pieters si è svegliata e sta facendo dei piccoli ma costanti miglioramenti che speriamo le potranno permettere di riavere in ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) La SD, una delle squadre partecipanti alde, ha deciso, con un piccolo grande gesto dedicato ad Amy. La squadra olandese ha deciso di correre ladella competizione con unaproprio dalla sfortunata atleta, vincitrice del titolo europeo su strada nel 2019 e di tre titoli mondiali su pista. La ciclista olandese fu vittima di un brutto incidente durante un allenamento a Calpe, in Spagna, venendo sottoposta a coma artificiale e subendo un’operazione assai delicata alla testa; dopo un lungo periodo senza conoscenza, lasi è svegliata e sta facendo dei piccoli ma costanti miglioramenti che speriamo le potranno permettere di riavere in ...

