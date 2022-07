Spalletti pronto a puntare su di lui a sorpresa, il tecnico colpito dalle sue doti (Di domenica 24 luglio 2022) Anche questo secondo ritiro del Napoli in questa fase di pre-campionato, che si sta tenendo in quel di Castel Di Sangro, può essere un’ottima vetrina per i diversi giovani, con la speranza di poter strappare consensi agli occhi di mister Luciano Spalletti. Oltre a Gianluca Gaetano e Giuseppe Ambrosino, altro osservato speciale di queste settimane è Alessio Zerbin. Il calciatore, reduce dalla stagione in prestito in Serie B al Frosinone, ha sorpreso tutti lo scorso anno, riuscendo a convincere addirittura il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini a convocarlo negli scorsi mesi. Zerbin ItaliaA fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui “anche nel primo giorno di ritiro a Castel di Sangro Zerbin ha dimostrato di non voler fare la comparsa in questo Napoli”. Possibile, dunque, una conferma in vista ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 24 luglio 2022) Anche questo secondo ritiro del Napoli in questa fase di pre-campionato, che si sta tenendo in quel di Castel Di Sangro, può essere un’ottima vetrina per i diversi giovani, con la speranza di poter strappare consensi agli occhi di mister Luciano. Oltre a Gianluca Gaetano e Giuseppe Ambrosino, altro osservato speciale di queste settimane è Alessio Zerbin. Il calciatore, reduce dalla stagione in prestito in Serie B al Frosinone, ha sorpreso tutti lo scorso anno, riuscendo a convincere addirittura il commissariodella Nazionale Roberto Mancini a convocarlo negli scorsi mesi. Zerbin ItaliaA fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui “anche nel primo giorno di ritiro a Castel di Sangro Zerbin ha dimostrato di non voler fare la comparsa in questo Napoli”. Possibile, dunque, una conferma in vista ...

