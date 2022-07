Rubano una carrozzina alla ragazza disabile e la distruggono. La vittima: 'I disabili siete voi' (Di domenica 24 luglio 2022) Rubano una carrozzina elettrica ad una donna di 34 anni, perché volevano farsi un giro, ma la rompono e la vittima si sfoga sui social, rivolgendosi a chi le ha fatto lo stupido scherzo. 'Mi avete ... Leggi su leggo (Di domenica 24 luglio 2022)unaelettrica ad una donna di 34 anni, perché volevano farsi un giro, ma la rompono e lasi sfoga sui social, rivolgendosi a chi le ha fatto lo stupido scherzo. 'Mi avete ...

