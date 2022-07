Pogba, ecco perché è stato acquistato: è già record (Di domenica 24 luglio 2022) Subito in campo e subito decisivo; Pogba ha dimostrato, in veramente poco tempo, la sua importanza per la Juventus. E’ iniziata la tournée negli USA della Juventus; il club bianconero sta preparando l’inizio della prossima stagione con l’obiettivo di farsi trovare pronti fin da subito per dare un segnale veramente forte al resto delle concorrenti. La prima amichevole, contro il Chivas, ha visto i ragazzi di Allegri vincere per due a zero; il tecnico ha avuto dei segnali positivi ma la strada, ovviamente, è ancora lunga. Una partita in cui sono tutti rimasti sbalorditi da Pogba; il francese ha subito dimostrato la propria importanza. LaPressePrima amichevole negli USA e prima vittoria per la Juventus; diverse le buone prestazioni fornite dai giocatori bianconeri. Spicca su tutti la prestazione di Pogba; facciamo un piccolo passo ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 24 luglio 2022) Subito in campo e subito decisivo;ha dimostrato, in veramente poco tempo, la sua importanza per la Juventus. E’ iniziata la tournée negli USA della Juventus; il club bianconero sta preparando l’inizio della prossima stagione con l’obiettivo di farsi trovare pronti fin da subito per dare un segnale veramente forte al resto delle concorrenti. La prima amichevole, contro il Chivas, ha visto i ragazzi di Allegri vincere per due a zero; il tecnico ha avuto dei segnali positivi ma la strada, ovviamente, è ancora lunga. Una partita in cui sono tutti rimasti sbalorditi da; il francese ha subito dimostrato la propria importanza. LaPressePrima amichevole negli USA e prima vittoria per la Juventus; diverse le buone prestazioni fornite dai giocatori bianconeri. Spicca su tutti la prestazione di; facciamo un piccolo passo ...

GoalItalia : Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi: “La luce Di Maria”, “Max se la gode”, “'Pogba ti voglio d’esempio per i g… - gmlavolpe : RT @liviozeta929: Gente che spera che Pogba sia rotto, per poter dire 'ecco, abbiamo mandato via Dybala per prendere uno più rotto di lui!'… - lucaisnardi : RT @liviozeta929: Gente che spera che Pogba sia rotto, per poter dire 'ecco, abbiamo mandato via Dybala per prendere uno più rotto di lui!'… - Pullanza : RT @Ciabattine1234: 'Ma come ti permetti di godere all'infortunio di Pogba???!?!!?!? Ah ecco hai la pic di Dybala, vai a tifare la Riomma'… - lucillalilla : RT @CorSport: #Juve, #Pogba si ferma: ecco come sta ?? -