Offerta del Sassuolo per Pinamonti: le cifre! (Di domenica 24 luglio 2022) Vista la probabile cessione di Scamacca, il Sassuolo si è messo subito all’opera per trovare un degno sostituto da affidare a mister Dionisi. Il nome caldo è quello di Andrea Pinamonti, protagonista assoluto di questa sessione estiva di calciomercato. Secondo Repubblica.it, il club neroverde avrebbe superato la forte concorrenza presentando la seguente Offerta: 15 milioni per il cartellino più il diritto di recompra in favore dell’Inter. Ci sarebbe una minima distanza sui bonus, ma si tratterebbe di una divergenza facilmente colmabile. Pinamonti Mercato Sassuolo Sul calciatore è noto da tempo l’interesse dell’Atalanta, anche il Monza di Berlusconi ha effettuato qualche sondaggio, ma il centravanti azzurro vuole andare nella piazza ideale per lui, e il Sassuolo rappresenterebbe ... Leggi su rompipallone (Di domenica 24 luglio 2022) Vista la probabile cessione di Scamacca, ilsi è messo subito all’opera per trovare un degno sostituto da affidare a mister Dionisi. Il nome caldo è quello di Andrea, protagonista assoluto di questa sessione estiva di calciomercato. Secondo Repubblica.it, il club neroverde avrebbe superato la forte concorrenza presentando la seguente: 15 milioni per il cartellino più il diritto di recompra in favore dell’Inter. Ci sarebbe una minima distanza sui bonus, ma si tratterebbe di una divergenza facilmente colmabile.MercatoSul calciatore è noto da tempo l’interesse dell’Atalanta, anche il Monza di Berlusconi ha effettuato qualche sondaggio, ma il centravanti azzurro vuole andare nella piazza ideale per lui, e ilrappresenterebbe ...

