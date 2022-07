Mario Paciolla, la seconda autopsia mette in discussione il suicidio. I genitori al Fatto.it: “Non si è ucciso. Scarso aiuto da Onu e Italia” (Di domenica 24 luglio 2022) “Mario era un amante della vita, mai avrebbe Fatto un gesto autolesivo. Non abbiamo mai creduto all’ipotesi del suicidio sin dai primissimi istanti in cui ci fu comunicata la notizia della morte di nostro figlio”. Così parlano a IlFattoquotidiano.it Anna Maria e Giuseppe Paciolla, i genitori di Mario Paciolla, il cooperante Italiano ritrovato morto il 15 luglio 2020 nella sua casa a San Vicente del Caguán, nel dipartimento di Caquetá, in Colombia. Dipendente operativo della missione di verifica delle Nazioni Unite nel Paese, era stato trovato impiccato al soffitto della sua casa con un lenzuolo in un apparente scenario di morte autoinflitta. “Abbiamo capito che l’Onu voleva chiudere la partita immediatamente, chiedendoci da subito se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) “era un amante della vita, mai avrebbeun gesto autolesivo. Non abbiamo mai creduto all’ipotesi delsin dai primissimi istanti in cui ci fu comunicata la notizia della morte di nostro figlio”. Così parlano a Ilquotidiano.it Anna Maria e Giuseppe, idi, il cooperanteno ritrovato morto il 15 luglio 2020 nella sua casa a San Vicente del Caguán, nel dipartimento di Caquetá, in Colombia. Dipendente operativo della missione di verifica delle Nazioni Unite nel Paese, era stato trovato impiccato al soffitto della sua casa con un lenzuolo in un apparente scenario di morte autoinflitta. “Abbiamo capito che l’Onu voleva chiudere la partita immediatamente, chiedendoci da subito se ...

