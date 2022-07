Kim-Napoli è fatta: fissate le visite mediche per il coreano (Di domenica 24 luglio 2022) Nel corso dell’intervista di ieri rilasciata da Aurelio De Laurentiis a Carlo Alvino su Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente azzurro ha parlato anche del futuro nuovo acquisto del club Kim Min Jae. Il difensore coreano da 192 centimetri è stato definito in modo ironico “particolare” per la sua altezza dal patron del Napoli stesso. De Laurentiis ha inoltre dichiarato di essere incuriosito dalla realtà coreana, che secondo lui si sposa bene con quella napoletana. FOTO: Getty Images, Kim Min-Jae Kim in Italia: la data “Mi auguravo arrivasse ieri“, queste le parole di De Laurentiis in merito all’arrivo a Castel di Sangro del difensore. L’edizione odierna de La Repubblica riporta che il ds Cristiano Giuntoli ha ultimato nella giornata di ieri i dettagli finali del contratto e che il calciatore è atteso oggi in Italia per le ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 24 luglio 2022) Nel corso dell’intervista di ieri rilasciata da Aurelio De Laurentiis a Carlo Alvino su Radio Kiss Kiss, il presidente azzurro ha parlato anche del futuro nuovo acquisto del club Kim Min Jae. Il difensoreda 192 centimetri è stato definito in modo ironico “particolare” per la sua altezza dal patron delstesso. De Laurentiis ha inoltre dichiarato di essere incuriosito dalla realtà coreana, che secondo lui si sposa bene con quella napoletana. FOTO: Getty Images, Kim Min-Jae Kim in Italia: la data “Mi auguravo arrivasse ieri“, queste le parole di De Laurentiis in merito all’arrivo a Castel di Sangro del difensore. L’edizione odierna de La Repubblica riporta che il ds Cristiano Giuntoli ha ultimato nella giornata di ieri i dettagli finali del contratto e che il calciatore è atteso oggi in Italia per le ...

