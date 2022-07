Ilary Blasi è tornata in Italia: la conduttrice spunta subito sui social (Di domenica 24 luglio 2022) La conduttrice dell’Isola dei famosi ha fatto ritorno in Italia: spuntano le foto da Sabaudia di Ilary Blasi Archiviate le ferie in Tanzania, Ilary Blasi ha fatto ritorno in Italia. La conduttrice dell’Isola dei famosi, al centro del gossip dopo la fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma Francesco Totti, è rientrata nel Bel Paese e subito ha fatto tappa a Sabaudia. Era grande l’attesa su chi tra lei e il Pupone potesse raggiungere per primo la località che fino allo scorso anno era la meta designata della coppia più amata dagli Italiani. Da quest’anno invece le cose sono cambiate e la ex letterina è piombata in riva alle acque del Tirreno prima dell’ex marito. LEGGI ANCHE: CASO TOTTI ... Leggi su 361magazine (Di domenica 24 luglio 2022) Ladell’Isola dei famosi ha fatto ritorno inno le foto da Sabaudia diArchiviate le ferie in Tanzania,ha fatto ritorno in. Ladell’Isola dei famosi, al centro del gossip dopo la fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma Francesco Totti, è rientrata nel Bel Paese eha fatto tappa a Sabaudia. Era grande l’attesa su chi tra lei e il Pupone potesse raggiungere per primo la località che fino allo scorso anno era la meta designata della coppia più amata daglini. Da quest’anno invece le cose sono cambiate e la ex letterina è piombata in riva alle acque del Tirreno prima dell’ex marito. LEGGI ANCHE: CASO TOTTI ...

361_magazine : Ilary Blasi è tornata: la prima destinazione in Italia - zazoomblog : Passione bikini Chiara ferragni e Ilary Blasi con lo stesso costume: prezzo e marca - #Passione #bikini #Chiara… - infoitcultura : Ilary Blasi “in incognito”: ecco il look scelto per non farsi notare - infoitcultura : Ilary Blasi e Francesco Totti, scene da un ex matrimonio - infoitcultura : Ilary Blasi, bikini a Sabaudia: 'Totti che ti perdi', tutti a bocca aperta -