Il Cavaliere e la svolta green M5s e Pd si arrabbiano 'Un milione di alberi è poco' (Di domenica 24 luglio 2022) di Giovanni Rossi Il piantumatore Silvio Berlusconi sconvolge istituzioni, ecologisti e avversari. La promessa (al ribasso) di un milione di alberi in più " una volta vinte le elezioni " garantisce al ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) di Giovanni Rossi Il piantumatore Silvio Berlusconi sconvolge istituzioni, ecologisti e avversari. La promessa (al ribasso) di undiin più " una volta vinte le elezioni " garantisce al ...

GiulianaLagana : RT @la_fede81: @TgLa7 In vent'anni è passato dal promettere un milione di posti di lavoro ad un milione di alberi. La svolta ecologista de… - gio_figo : RT @la_fede81: @TgLa7 In vent'anni è passato dal promettere un milione di posti di lavoro ad un milione di alberi. La svolta ecologista de… - Ve10VeGhost : RT @la_fede81: @TgLa7 In vent'anni è passato dal promettere un milione di posti di lavoro ad un milione di alberi. La svolta ecologista de… - Stefaniaugo77 : RT @la_fede81: @TgLa7 In vent'anni è passato dal promettere un milione di posti di lavoro ad un milione di alberi. La svolta ecologista de… - marichia_c : RT @la_fede81: @TgLa7 In vent'anni è passato dal promettere un milione di posti di lavoro ad un milione di alberi. La svolta ecologista de… -