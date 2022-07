“Ha fatto le valigie”: clamoroso a Uomini e Donne, lei lo pianta in asso (Di domenica 24 luglio 2022) Un’altra coppia di Uomini e Donne arriva al capolinea: lei fa le valigie e lo pianta in asso, un’altra caduta per la De Filippi Uomini-e-DonneParliamo del date show di Maria De Filippi. Uomini e Donne continua a dare flop al suo pubblico. Questo perché una coppia dopo l’altra, tutte quelle che hanno partecipato allo show televisivo, si stanno lasciando. Rumors anche su coppie solide come Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Da una parte c’è da pensare che sono cose che capitano all’ordine del giorno: l’innamoramento finisce e si mette un punto all’amore, ad oggi le statistiche riportano che sono molti di più i single che le coppie, ma guardando al programma la situazione è più problematica. Basti pensare che la maggior parte delle ... Leggi su direttanews (Di domenica 24 luglio 2022) Un’altra coppia diarriva al capolinea: lei fa lee loin, un’altra caduta per la De Filippi-e-Parliamo del date show di Maria De Filippi.continua a dare flop al suo pubblico. Questo perché una coppia dopo l’altra, tutte quelle che hanno partecipato allo show televisivo, si stanno lasciando. Rumors anche su coppie solide come Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Da una parte c’è da pensare che sono cose che capitano all’ordine del giorno: l’innamoramento finisce e si mette un punto all’amore, ad oggi le statistiche riportano che sono molti di più i single che le coppie, ma guardando al programma la situazione è più problematica. Basti pensare che la maggior parte delle ...

