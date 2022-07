Grillo: momento caotico, ma due mandati luce in tenebra (Di domenica 24 luglio 2022) "Quel Parlamento lì non se lo merita nessuno, figuriamoci Draghi, nemmeno l'ultimo degli italiani". Con queste parole Beppe Grillo è riapparso in un video pubblicato su proprio blog. "Siamo in un momento caotico e potremmo essere morti tra 15 giorni" ha aggiunto riferendosi al M5s, "ma i nostri due mandati sono luce in questa tenebra incredibile, sono l'interpretazione della politica come un antibiotico" quasi "un servizio civile".video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/07/Elezioni-Grillo-momento-caotico-ma-due-mandati-luce-in-tenebra.mp4"/videoLa regola pentastellata dei due mandati, ha proseguito, "dovrebbe diventare ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 24 luglio 2022) "Quel Parlamento lì non se lo merita nessuno, figuriamoci Draghi, nemmeno l'ultimo degli italiani". Con queste parole Beppeè riapparso in un video pubblicato su proprio blog. "Siamo in une potremmo essere morti tra 15 giorni" ha aggiunto riferendosi al M5s, "ma i nostri duesonoin questaincredibile, sono l'interpretazione della politica come un antibiotico" quasi "un servizio civile".video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/07/Elezioni--ma-due--in-.mp4"/videoLa regola pentastellata dei due, ha proseguito, "dovrebbe diventare ...

