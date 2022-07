Grano e armi | la diplomazia africana di Mosca

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 24 luglio 2022) Prosegue la campagna russa per spezzare l'isolamento internazionale. Lavrov in Egitto, Uganda, Etiopia, Congo. Incontra la Lega Araba. Una visita per ringraziarli di non essersi accodati alle sanzioni occidentali e per dire che la Russia per loro c’è stata, c’è e ci sarà