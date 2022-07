Giusy Buscemi col pancione all’Università, l’ultimo esame prima del parto (Di domenica 24 luglio 2022) Che soddisfazione per Giusy Buscemi dare l’ultimo esame all’Università a pochi giorni dal parto. L’attrice ed ex Miss Italia è felice, fiera del risultato. Tante volte ha pensato di mollare tutto ma adesso che manca solo la tesi è così orgogliosa che lo grida sui social. Sempre così riservata questo traguardo personale lo rivela a tutti ringraziando chi l’ha sostenuta. Giusy Buscemi è un vero esempio per molti giovani, anche per chi come lei ha già una professione e una famiglia. Giusy Buscemi sta per mettere al mondo il terzo figlio ma ha appena dato l’ultimo esame all’Università. Sa che adesso la tesi dovrà attendere, deve nascere il suo bebè, deve tornare sul set. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 24 luglio 2022) Che soddisfazione perdarea pochi giorni dal. L’attrice ed ex Miss Italia è felice, fiera del risultato. Tante volte ha pensato di mollare tutto ma adesso che manca solo la tesi è così orgogliosa che lo grida sui social. Sempre così riservata questo traguardo personale lo rivela a tutti ringraziando chi l’ha sostenuta.è un vero esempio per molti giovani, anche per chi come lei ha già una professione e una famiglia.sta per mettere al mondo il terzo figlio ma ha appena dato. Sa che adesso la tesi dovrà attendere, deve nascere il suo bebè, deve tornare sul set. ...

telodogratis : La grande bellezza di Giusy Buscemi: l’attrice dà l’ultimo esame col pancione - redazionerumors : In attesa del parto, l'attrice siciliana ha voluto condividere con i fan la gioia per la fine degli esami universit… - ParliamoDiNews : Giusy Buscemi col pancione esulta per la fine degli esami: “Potete farcela anche voi” - Gossip Italia News… - GossipItalia3 : Giusy Buscemi col pancione esulta per la fine degli esami: “Potete farcela anche voi” #gossipitalianews - redazionerumors : In attesa del parto, l'attrice siciliana ha voluto condividere con i fan la gioia per la fine degli esami universit… -