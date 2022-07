Giancarlo Giannini: “A Venezia hanno dato premi a tutti, a me non hanno dato manco un gatto nero” (Di domenica 24 luglio 2022) Fu grazie al ruolo di Romeo, nell’opera di Shakespeare diretta Franco Zeffirelli e con la musica di Nino Rota, che il cinema a metà degli anni ’60 scoprì il talento di Giancarlo Giannini. E basterebbe anche una breve lista dei registi con cui ha lavorato – Scola, Wertmüller, Visconti, Coppola, Monicelli – per capirne l’importanza nella storia del cinema. Senza contare che è stato uno dei pochi attori italiani candidato all’Oscar (1977 per la sua interpretazione in Pasqualino Settebellezze di Lina Wertmüller). E così è comprensibile la stoccata che l’interprete lancia al Festival di Venezia: “Gli americani mi hanno dato la stella della Walk of Fame, la ritirerò a fine anno, è importante perché saranno due attori italiani ad averlo, uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Fu grazie al ruolo di Romeo, nell’opera di Shakespeare diretta Franco Zeffirelli e con la musica di Nino Rota, che il cinema a metà degli anni ’60 scoprì il talento di. E basterebbe anche una breve lista dei registi con cui ha lavorato – Scola, Wertmüller, Visconti, Coppola, Monicelli – per capirne l’importanza nella storia del cinema. Senza contare che è stato uno dei pochi attori italiani candiall’Oscar (1977 per la sua interpretazione in Pasqualino Settebellezze di Lina Wertmüller). E così è comprensibile la stoccata che l’interprete lancia al Festival di: “Gli americani mila stella della Walk of Fame, la ritirerò a fine anno, è importante perché saranno due attori italiani ad averlo, uno ...

FQMagazineit : Giancarlo Giannini: “A Venezia hanno dato premi a tutti, a me non hanno dato manco un gatto nero” - TgrRai : RT @TgrRaiLazio: Fara Film, Giancarlo Giannini: 'Sarò sulla Walk of fame' - TgrRaiLazio : Fara Film, Giancarlo Giannini: 'Sarò sulla Walk of fame' - chrdioc : Giancarlo Giannini a Fara: “Sarò sulla Walk of Fame, ma Venezia non mi ha mai premiato” - Rietilife : Giancarlo Giannini a Fara: “Sarò sulla Walk of Fame, ma Venezia non mi ha mai premiato” - -