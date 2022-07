Fiocco azzurro a Uomini e Donne | la famiglia si allarga ancora

Leggi su chedonna

(Di domenica 24 luglio 2022)la cuisi: il dolce annuncio sui social scatena l’entusiasmo dei fan. In attesa di scoprire i volti e i nomi del nuovi tronisti diche tornerà in onda a settembre anche con la nuova stagione del trono over che vedrà nel parterre L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it